В игре с "Челси" Бускетс отдал рекордное для "Барселоны" количество передач

В игре против лондонского "Челси", которая состоялась в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, полузащитник каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс отдал рекордное для своей команды в текущем сезоне количество передач с учетом матчей во всех турнирах.

Так, на "Стэмфорд Бридж" 29-летний хавбек передавал мяч своим партнерам 139 раз. 128 из его попыток оказались успешными.

Напомним, матч "Челси" и "Барселоны" завершился вничью. | soccernews.ru