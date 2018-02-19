В игре с "Челси" Вальверде может установить очередной клубный рекорд "Барселоны"

В первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси" главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде может установить очередной клубный рекорд "сине-гранатовых".

Так, в случае, если его подопечные завтра не проиграют "аристократам", беспроигрышная серия 54-летнего специалиста в Лиге Чемпионов достигнет семи матчей. До настоящего же времени ни один из предыдущих наставников "Барсы" не смог добиться такого показателя в своих первых семи играх у "руля" команды в самом престижном клубном европейском турнире. Лучшим результатом для каталонского гранда остаются его выступления под руководством Ринуса Михелса и Эленио Эрреры, не проигрывавших в шести матчах.

Напомним, Пойет похвалил Вальверде. | soccernews.ru