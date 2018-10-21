В игре с "Дженоа" Роналду обновил рекорд сезона в Серии А по количеству нанесенных ударов за один матч

3 Теги криштиану роналдудженоаювентус

В игре с "Дженоа" Роналду обновил рекорд сезона в Серии А по количеству нанесенных ударов за один матчВ игре с "Дженоа" форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обновил рекорд сезона в Серии А по количеству нанесенных ударов за матч одним игроком.

Так, в субботнем поединке 33-летний нападающий "старой синьоры" предпринял 11 попыток огорчить голкипера "грифонов" Андрея Раду

Отметим, что в топ-8 данного рейтинга входит еще пять результатов португальца (в играх с "Фрозиноне", "Кьево", "Сассуоло", "Пармой" и "Наполи").

Не пропустите: на защиту Роналду встал порноактер. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Джамбон

Мне опять плохо с головой, заберите меня в психушку по хорошему.

Ответить
Джамбон

Сколько же моментов порит эта скотина

Ответить
Джамбон

Прям как твой папаша тебя делал - раза с 50-го ты получился, правда все равно ублюдочный дцпшник

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека

Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 20 8
Полная таблица

топ-5 тегов