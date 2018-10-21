В игре с "Дженоа" Роналду обновил рекорд сезона в Серии А по количеству нанесенных ударов за один матч

В игре с "Дженоа" форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обновил рекорд сезона в Серии А по количеству нанесенных ударов за матч одним игроком.

Так, в субботнем поединке 33-летний нападающий "старой синьоры" предпринял 11 попыток огорчить голкипера "грифонов" Андрея Раду.

Отметим, что в топ-8 данного рейтинга входит еще пять результатов португальца (в играх с "Фрозиноне", "Кьево", "Сассуоло", "Пармой" и "Наполи").

Не пропустите: на защиту Роналду встал порноактер. | soccernews.ru