В игре с Хорватией Месси установил антирекорд ЧМ-2018 по намотанному километражу

В игре против сборной Хорватии капитан национальной команды Аргентины Лионель Месси установил антирекорд ЧМ-2018 по намотанному километражу.

Так, за игру с "клетчатыми" лидер атак "бело-голубых" пробежал 7,128 километра. Этот результат является худшим для полевых игроков, сыгравших все 90 минут в матчах турнира. Ближе всех к показателю аргентинца подошли Усама Хавсави (Саудовская Аравия) - 7,146 километра и Ромелу Лукаку (Бельгия) - 7,428 километра.

Напомним, Кокорин поздравил Месси с днем рождения. | soccernews.ru