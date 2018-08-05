В игре с "Миланом" Вальверде выделил игру хавбека своей команды

Теги барселонаэрнесто вальверде

В игре с "Миланом" Вальверде выделил игру хавбека своей командыВ сегодняшней игре Международного кубка чемпионов против "Милана" главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выделил игру одного из игроков своей команды.

Так, по сведениям Football Espana, наставник "сине-гранатовых" остался доволен действиями полузащитника дублирующего состава Рики Пуига. В связи с уверенным выступлением 18-летнего хавбека в матчах американского тура 54-летний специалист намерен перевести перспективного игрока в первую команду.

Напомним, Лангле прокомментировал свое решение перейти в "Барселону". | soccernews.ru

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