В игре с "Миланом" Вальверде выделил игру хавбека своей команды

В сегодняшней игре Международного кубка чемпионов против "Милана" главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде выделил игру одного из игроков своей команды.

Так, по сведениям Football Espana, наставник "сине-гранатовых" остался доволен действиями полузащитника дублирующего состава Рики Пуига. В связи с уверенным выступлением 18-летнего хавбека в матчах американского тура 54-летний специалист намерен перевести перспективного игрока в первую команду.

Напомним, Лангле прокомментировал свое решение перейти в "Барселону". | soccernews.ru