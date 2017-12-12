В Индии появился памятник Марадоне

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В Индии появился памятник Марадоне

В индийском городе Калькутта появился памятник легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.

Стоит отметить, что в церемонии открытия статуи высотой 3,5 метра лично принял участие сам Марадона.

Видео: Новая статуя Диего Марадоны

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