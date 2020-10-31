В Индии во время матча с друзьями умер 26-летний футболист

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В Индии во время матча с друзьями умер 26-летний футболист

В одном из районов индийского города Мумбаи скончался профессиональный футболист, пишет Indian Express.

По информации источника, 26-летний Скотт Де Соуза умер во время матча с друзьями.

В ходе игры спортсмену стало плохо, он потерял сознание и упал на землю, врачи констатировали смерть от остановки сердца.

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