В Индонезии записали эпичный ролик о Серии А: опубликовано видео

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В Индонезии записали эпичный ролик о Серии А: опубликовано видео

В Индонезии будут показывать матчи итальянской Серии А и записали к старту сезона классный ролик.

Новый сезон в чемпионате Италии стартует 19 августа и продлится до 26 мая 2019 года.

Фаворитами сезона являются "Ювентус", "Наполи", "Рома" и "Интер".

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5 Лацио 38 72
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