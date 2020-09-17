В инстаграме лондонского "Арсенала" появился пост на русском языке

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В инстаграме лондонского "Арсенала" появился пост на русском языке

В инстаграме лондонского "Арсенала" появился пост на русском языке.

"Ну разве так можно играть, Себальос? Надо попроще", - написала пресс-служба "канониров" в соцсети, прикрепив видео, на котором Себальос накручивает защитников "Фулхэма".

Напомним, в матче 1-го тура АПЛ "Фулхэм" - "Арсенал" лондонский клуб победил со счетом 3:0.

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