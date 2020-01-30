В инстаграме Роналду выявлено больше 50 млн фейковых подписчиков

Сервис HypeAuditor провел исследование профиля нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме. Об этом сообщает Sun.

28 января у португальца в соцсети количество подписчиков достигло 200 миллионов.

По данным источника, сервис выявил, что у Роналду около четверти фолловеров - фейки.

Лишь 72,8% подписчиков нападающего - настоящие люди, а 18,7% - это подозрительные аккаунты: боты, профили с покупными подписчиками.

Таким образом, 25,1%, или 50,2 млн фолловеров в инстаграме Роналду являются нелегитимными.

Отметим, что за один рекламный пост футболист получает 780 тысяч фунтов стерлингов. Такого показателя нет ни у одного профиля в инстаграме.

А еще: Роналду - первый человек в мире, который преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в Instagram| http://soccernews.ru