В инстаграме Роналду выявлено больше 50 млн фейковых подписчиков
Сервис HypeAuditor провел исследование профиля нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме. Об этом сообщает Sun.
28 января у португальца в соцсети количество подписчиков достигло 200 миллионов.
По данным источника, сервис выявил, что у Роналду около четверти фолловеров - фейки.
Лишь 72,8% подписчиков нападающего - настоящие люди, а 18,7% - это подозрительные аккаунты: боты, профили с покупными подписчиками.
Таким образом, 25,1%, или 50,2 млн фолловеров в инстаграме Роналду являются нелегитимными.
Отметим, что за один рекламный пост футболист получает 780 тысяч фунтов стерлингов. Такого показателя нет ни у одного профиля в инстаграме.
А еще: Роналду - первый человек в мире, который преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в Instagram| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15