В инстаграме Семина появилась полуголая модель
В инстаграме экс-главного тренера "Локомотива" Юрия Семина появилась интригующая фотография.
В сториз специалист выставил снимок модели Юлии в откровенном костюме.
Стоит отметить, что в профиле девушки есть фотография в футболке, за которую она благодарит именно Семина. Вероятно, это взаимный пиар.
Возможно, 73-летнего специалиста взломали.
А еще: Семин раскритиковал руководство "Локомотива" из-за ухода Миранчука | http://soccernews.ru
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В инстаграме Семина появилась полуголая модель
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