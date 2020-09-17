В инстаграме Семина появилась полуголая модель

1 Теги юрий семинлокомотив москва

В инстаграме Семина появилась полуголая модель

В инстаграме экс-главного тренера "Локомотива" Юрия Семина появилась интригующая фотография.

В сториз специалист выставил снимок модели Юлии в откровенном костюме.

Стоит отметить, что в профиле девушки есть фотография в футболке, за которую она благодарит именно Семина. Вероятно, это взаимный пиар.

Возможно, 73-летнего специалиста взломали.

А еще: Семин раскритиковал руководство "Локомотива" из-за ухода Миранчука | http://soccernews.ru
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