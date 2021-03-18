В "Интере" еще два новых случая коронавируса
Фото: Твиттер @Inter
В "Интере" сообщили о новых случаях заражения коронавирусом.
Положительные тесты выявлены у хавбека Матиаса Весино и защитника Стефана де Врея. Оба игрока, соблюдая протокол, обязаны оставаться дома на изоляции.
Вся основная команда освобождена от тренировок вплоть до воскресенья, 21 марта.
По этой причине под угрозой матч 28-го тура Серии А против "Сассуоло", который намечен на 20 марта. Миланское агентство здравоохранения рассматривает вариант с отменой игры.
Кроме того, под запрет попали все командировки в национальные сборные на мартовские матчи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17