В "Интере" еще два новых случая коронавируса

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В "Интере" еще два новых случая коронавирусаФото: Твиттер @Inter
В "Интере" сообщили о новых случаях заражения коронавирусом.

Положительные тесты выявлены у хавбека Матиаса Весино и защитника Стефана де Врея. Оба игрока, соблюдая протокол, обязаны оставаться дома на изоляции.

Вся основная команда освобождена от тренировок вплоть до воскресенья, 21 марта.

По этой причине под угрозой матч 28-го тура Серии А против "Сассуоло", который намечен на 20 марта. Миланское агентство здравоохранения рассматривает вариант с отменой игры.

Кроме того, под запрет попали все командировки в национальные сборные на мартовские матчи.

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