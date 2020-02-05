В "Интере" объяснили, почему клуб не расторг контракт со Спаллетти
Представитель миланского "Интера" рассказал, что бывший главный тренер команды Лучано Спаллетти сам отказался разрывать контракт с клубом.
"Кроме компенсации, положенной мистеру Спаллетти, клуб сделал еще одно финансовое предложение, чтобы он ушел, но оно не было принято", - приводит слова представителя "Интера" ANSA.
Ранее 60-летний Спаллетти заявил, что он был готов возглавить "Милан" прошлой осенью, но не смог этого сделать, так как у него действует контракт с "Интером" до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|21
|49
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|21
|30
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15