В "Интере" объяснили, почему клуб не расторг контракт со Спаллетти

Теги интер миланлучано спаллетти

В "Интере" объяснили, почему клуб не расторг контракт со Спаллетти

Представитель миланского "Интера" рассказал, что бывший главный тренер команды Лучано Спаллетти сам отказался разрывать контракт с клубом.

"Кроме компенсации, положенной мистеру Спаллетти, клуб сделал еще одно финансовое предложение, чтобы он ушел, но оно не было принято", - приводит слова представителя "Интера" ANSA.

Ранее 60-летний Спаллетти заявил, что он был готов возглавить "Милан" прошлой осенью, но не смог этого сделать, так как у него действует контракт с "Интером" до лета 2021 года.

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