В "Интере" оценили вероятность покупки Модрича зимой

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В "Интере" оценили вероятность покупки Модрича зимой

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио высказался о возможной покупке хавбека "Реала" Луки Модрича в зимнее трансферное окно.

"Мы уже располагаем сильным составом. Занимаемся скаутингом, просматриваем множество игр. Убежден, после мониторинга футболистов будем готовы подписать тех, кто нам нужен.

Трансфер Модрича в январе невозможен, но мы знаем, что нам нужно. Приоритетом в ближайшее трансферное окно будет качество" - приводит слова Аузилио Goal.com.

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