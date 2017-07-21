В "Интере" опровергли интерес к Шику

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В "Интере" опровергли интерес к Шику

Технический директор "Интера" Вальтер Сабатини прокомментировал слухи, сватающие в миланскую команду форварда "Сампдории" Патрика Шика.

"Шик талантливый игрок, но он принадлежит "Сампдории". Не думаю, что мы будем общаться с его агентами" - цитирует Сабатини Football Italia.

Напомним, что ранее сорвался трансфер Шика в "Ювентус". Туринский клуб отказался подписывать 21-летнего чеха из-за выявленных у него проблем со здоровьем. | http://soccernews.ru

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