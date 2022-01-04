В "Интере" отреагировали на слухи об интересе к Миранчуку

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В "Интере" отреагировали на слухи об интересе к МиранчукуФото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аузилио прокомментировал слухи о том, что "нерадзурри" заинтересованы в подписании российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Это неправда. Миранчук не является нашей целью", — сказал Аузилио для Sport24.

Напомним, что Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в сентябре 2020 года за 14,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Алексей сыграл в 10 матчах бергамасков в Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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