В "Интере" ответили игроку "Барселоны", который был готов перейти в команду

"Интер" отказался подписывать бразильского полузащитника "Барселоны" Малкома, сообщает CalcioNews24.

По сведениям издания, агент футболиста связывался с руководством миланского клуба и предлагал услуги своего клиента, но получил отказ. "Интер" интересовался форвардом летом, но теперь уже не заинтересован в нем.

Малком задумался о смене клуба в связи с тем, что практически не имеет игровой практики в каталонском клубе.

В этом сезоне 21-летний хавбек провел за "Барселону" всего 2 матча, проведя на поле в общей сложности 25 минут.

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