В "Интере" поддержали идею закрытия трансферного окна до старта сезона

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио считает, что разговоры о закрытии трансферного окна за несколько дней до старта сезона в Италии несут определенный смысл.

"Я согласен с закрытием трансферного окна за несколько дней до начала сезона.

Было бы хорошо, если бы все федерации могли соблюдать это правило, поскольку оно скажется глобальным образом на трансферном рынке в Европе. Я сторонник этой инициативы", - сказал Аузилио.

Напомним, что в Италии трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.

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