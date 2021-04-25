В "Интере" приняли решение о будущем Янга

Фото: инстаграм Эшли Янга/Автор неизвестен

Миланский "Интер" расстанется с английским защитником Эшли Янгом в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По данным источника, стороны решили не продлевать контракт, поэтому Янг получит статус свободного агента. Футболист перейдет в "Уотфорд", который гарантировал себе выход в Премьер-лигу. Янг уже выступал за "Уотфорд" с 2003 по 2007 годы.

В нынешнем сезоне 35-летний Янг провел за "Интер" 31 матч во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

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