В "Интере" приняли решение о будущем Янга

Теги уотфординтер миланэшли янгтрансферы

В "Интере" приняли решение о будущем Янга

Фото: инстаграм Эшли Янга/Автор неизвестен

Миланский "Интер" расстанется с английским защитником Эшли Янгом в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По данным источника, стороны решили не продлевать контракт, поэтому Янг получит статус свободного агента. Футболист перейдет в "Уотфорд", который гарантировал себе выход в Премьер-лигу. Янг уже выступал за "Уотфорд" с 2003 по 2007 годы.

В нынешнем сезоне 35-летний Янг провел за "Интер" 31 матч во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" нацелился на Малиновского. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ теряет Мбаппе

ПСЖ теряет Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов