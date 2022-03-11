В "Интере" приняли решение по будущему Видаля
Полузащитник миланского "Интера" Артуро Видаль близок к смене клубной прописки, сообщает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, руководство "нерадзурри" решило не продлевать с чилийцем контракт, истекающий в июне этого года.
Дело в том, что 34-летний футболист больше не входит в планы тренерского штаба команды.
В текущем сезоне Видаль сыграл за "Интер" 31 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17