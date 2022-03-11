В "Интере" приняли решение по будущему Видаля

Фото инстаграм Артуро Видаля

Полузащитник миланского "Интера" Артуро Видаль близок к смене клубной прописки, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, руководство "нерадзурри" решило не продлевать с чилийцем контракт, истекающий в июне этого года.

Дело в том, что 34-летний футболист больше не входит в планы тренерского штаба команды.

В текущем сезоне Видаль сыграл за "Интер" 31 матч, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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