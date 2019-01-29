В "Интере" приняли важное решение по главному тренеру

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В "Интере" приняли важное решение по главному тренеру
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти будет отправлен в отставку, если не сумеет выиграть трофей с клубом в нынешнем сезоне, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, преемником Спаллетти на посту наставника "нерадзурри" может стать Антонио Конте, который ранее тренировал "Ювентус" и "Челси".

В данный момент "Интер" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков в 21 туре. Также клуб вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с "Лацио". Кроме того миланцы в 1/16 финала Лиги Европы встретятся с "Рапидом".

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