В "Интере" приняли важное решение по главному тренеру



Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта опроверг информацию о возможной отставке Лучано Спаллетти с поста главного тренера команды.

"Место Спаллетти находится под защитой. Ему ничего не угрожает. Я уже 22 года работаю в Серии А и никогда не отправлял тренеров в отставку. Такое может произойти лишь в чрезвычайных условиях, которых на данный момент нет. Спаллетти останется в "Интер", - приводит слова Маротты Mediaset.

Напомним, что "Интер" в последних трех матчах чемпионата Италии набрал всего очко очко. Несмотря на это, миланский клуб по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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