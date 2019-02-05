В "Интере" приняли важное решение по главному тренеру
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта опроверг информацию о возможной отставке Лучано Спаллетти с поста главного тренера команды.
"Место Спаллетти находится под защитой. Ему ничего не угрожает. Я уже 22 года работаю в Серии А и никогда не отправлял тренеров в отставку. Такое может произойти лишь в чрезвычайных условиях, которых на данный момент нет. Спаллетти останется в "Интер", - приводит слова Маротты Mediaset.
Напомним, что "Интер" в последних трех матчах чемпионата Италии набрал всего очко очко. Несмотря на это, миланский клуб по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Аталанта
|22
|35
|6
|Рома
|22
|35
|7
|Лацио
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9