В "Интере" приняли важное решение по Икарди

"Интер" намерен продлить контракт с аргентинским нападающим Мауро Икарди, сообщает AS.

По сведениям источника, спортивный директор миланского клуба Джузеппе Маротта хочет, чтобы форвард поскорее подписал новое соглашение ввиду активного интереса к аргентинцу со стороны "Реала".

Икарди хочет получать зарплату в размере восьми миллионов евро в год. "Интер" не готов платить ему такую зарплату, но может предложить ему семь миллионов в год с учетом бонусов.

Нынешний контракт игрока с "Интером" истекает летом 2021 года. В нем прописана сумма отступных в размере 110 миллионов евро, но эта опция доступна только с 1 по 15 июля.

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