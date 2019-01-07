В "Интере" приняли важное решение по Икарди

Теги интер миланмауро икарди

В "Интере" приняли важное решение по Икарди

"Интер" намерен продлить контракт с аргентинским нападающим Мауро Икарди, сообщает AS.

По сведениям источника, спортивный директор миланского клуба Джузеппе Маротта хочет, чтобы форвард поскорее подписал новое соглашение ввиду активного интереса к аргентинцу со стороны "Реала".

Икарди хочет получать зарплату в размере восьми миллионов евро в год. "Интер" не готов платить ему такую зарплату, но может предложить ему семь миллионов в год с учетом бонусов. 

Нынешний контракт игрока с "Интером" истекает летом 2021 года. В нем прописана сумма отступных в размере 110 миллионов евро, но эта опция доступна только с 1 по 15 июля.

Не пропустите: "Интер" близок к подписанию контракта с лидером "Атлетико". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть

Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов