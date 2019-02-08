В "Интере" приняли важное решение по опытному игроку

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В "Интере" приняли важное решение по опытному игроку

"Интер" принял решение расстаться с бразильским защитником Мирандой, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланский клуб готов отпустить футболиста, так как летом "Интер", скорее всего, пополнится защитником "Атлетико" Диего Годином. При этом Миранда, по всей видимости, вернется в Бразилию.

34-летний Миранда перешел в "Интер" из "Атлетико" в 2015 году. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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