В "Интере" приняли важное решение по Врсалько

"Интер" не будет выкупать трансфер хорватского защитника "Атлетико" Шиме Врсалько, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, в миланском клубе приняли такое решение в связи с травмой колена у футболиста, из-за которой он выбыл из строя на полгода.

27-летний Врсалько перешел в "Интер" прошлым летом на правах аренды за 6,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах за итальянский клуб, в которых отдал два голевых паса. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Интер" контактирует с Моуринью. | http://soccernews.ru