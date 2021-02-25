В "Интере" произошла крупная вспышка коронавируса

Теги интер миланкоронавирус

В "Интере" произошла крупная вспышка коронавируса

В миланского "Интере" произошла вспышка коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

Положительные тесты на коронавирус сдали генеральный директор Джузеппе Маротта, один из руководителей Алессандро Антонелло, спортивный директор Пьеро Аусилио, юриста Анджело Капеллини и одний из членов тренерского штаба команды.

Пока неизвестно, будет ли сыгран матч 24-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Дженоа".

После 23 туров "Интер" лидирует в турнирной таблице Серии А и опережает ближайшего преследователя на 4 очка.

Не пропустите: "Интер" и "Милан" поборются за форварда сборной Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Африканский нападающий внезапно отказался переходить в "Краснодар"

Африканский нападающий внезапно отказался переходить в "Краснодар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов