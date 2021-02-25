В "Интере" произошла крупная вспышка коронавируса
В миланского "Интере" произошла вспышка коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.
Положительные тесты на коронавирус сдали генеральный директор Джузеппе Маротта, один из руководителей Алессандро Антонелло, спортивный директор Пьеро Аусилио, юриста Анджело Капеллини и одний из членов тренерского штаба команды.
Пока неизвестно, будет ли сыгран матч 24-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Дженоа".
После 23 туров "Интер" лидирует в турнирной таблице Серии А и опережает ближайшего преследователя на 4 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17