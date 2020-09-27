В "Интере" прокомментировали возможные уход Шкриньяра и трансфер Канте
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио заявил, что клуб не планирует продавать словацкого защитника Милана Шкриньяра, а также приобретать французского полузащитника "Челси" Н’Голо Канте.
"Тоттенхэм" действительно интересуется Шкриньяром. Мы провели беседу, но сообщили, что не будем продавать Милана после ухода из команды Година. Что касается Канте, то мы не ведем переговоры по его трансферу. К тому же, у нас и так 8 полузащитников в команде", - приводит слова Аузилио DAZN.
Не пропустите: "Интер" нацелился на защитника "Шальке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 сентября
-
"Порту" одержал крупную победу в дерби
-
Карим Бензема вышел на 3-е место по голевым передачам в Ла Лиге среди действующих игроков
-
"Сила общения": Роналду показал, как он самосовершенствуется
-
В "Интере" прокомментировали возможные уход Шкриньяра и трансфер Канте
-
Луис Суарес рассказал, почему он принял решение перейти в "Атлетико"
-
Гол Промеса принес "Аяксу" победу в матче с "Витессом"
-
"Марсель" на 95-й минуте ушел от поражения в матче с "Метцем"
-
"Саутгемптон" обыграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Серхио Рамос принес "Реалу" победу над "Бетисом"
-
"Интер" одержал феерическую победу над "Фиорентиной" в матче Серии А
-
Сергей Семак - рекордсмен "Зенита" по победам в пять и более мячей
-
Стало известно, почему Олег Кононов покинул "Ригу"
-
"Умный" автобус не дал английскому клубу уехать на матч чемпионата
-
"Бенфика" одержала уверенную победу в чемпионате Португалии
-
"Жирона" усилилась бразильцем из "Манчестер Сити"
-
Сергей Семак опубликовал фото из раздевалки "Зенита" после победы над "Уфой"
-
"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Сочи"
-
"Реал Сосьедад" разгромил "Эльче" и вышел на 3-е место в Ла Лиге
-
"Вердер" в гостях уверенно обыграл "Шальке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18