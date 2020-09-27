В "Интере" прокомментировали возможные уход Шкриньяра и трансфер Канте

Теги интер миланмилан шкриньярчелсин'голо кантетоттенхэм

В "Интере" прокомментировали возможные уход Шкриньяра и трансфер Канте

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио заявил, что клуб не планирует продавать словацкого защитника Милана Шкриньяра, а также приобретать французского полузащитника "Челси" Н’Голо Канте.

"Тоттенхэм" действительно интересуется Шкриньяром. Мы провели беседу, но сообщили, что не будем продавать Милана после ухода из команды Година. Что касается Канте, то мы не ведем переговоры по его трансферу. К тому же, у нас и так 8 полузащитников в команде", - приводит слова Аузилио DAZN.

Не пропустите: "Интер" нацелился на защитника "Шальке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 сентября

Главные новости дня: 26 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов