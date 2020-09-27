В "Интере" прокомментировали возможные уход Шкриньяра и трансфер Канте

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио заявил, что клуб не планирует продавать словацкого защитника Милана Шкриньяра, а также приобретать французского полузащитника "Челси" Н’Голо Канте.

"Тоттенхэм" действительно интересуется Шкриньяром. Мы провели беседу, но сообщили, что не будем продавать Милана после ухода из команды Година. Что касается Канте, то мы не ведем переговоры по его трансферу. К тому же, у нас и так 8 полузащитников в команде", - приводит слова Аузилио DAZN.

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