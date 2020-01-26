В "Интере" прокомментировали возможный трансфер Эриксена

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В "Интере" прокомментировали возможный трансфер Эриксена
Директор "Интера" Беппе Маротта заявил, что клуб продолжает переговоры по трансферу датского полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

"Я не буду скрывать, что мы ведем переговоры с "Тоттенхэмом" о переходе Эриксена. Мы настроены оптимистично. Надеюсь, что трансфер будет оформлен как можно скорее. Не стоит забывать, что трансферное окно закрывается уже в пятницу", — приводит слова Маротты DAZN.

Ранее сообщалось, что "Интер" согласился заплатить за хавбека требуемые 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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