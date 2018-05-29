В "Интере" сделали заявление о будущем Икарди

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В "Интере" сделали заявление о будущем Икарди

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио прокомментировал будущее форварда Мауро Икарди.

"Мы не ведём переговоры по Икарди. Команда из Серии А не сможет подписать Мауро, это даже не обсуждается. Кроме того, в ближайшее время мы обсудим продление соглашения" - приводит слова Аузилио Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в "Ювентус". | http://soccernews.ru

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