В "Интере" сделали заявление о будущем Икарди

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио прокомментировал будущее форварда Мауро Икарди.

"Мы не ведём переговоры по Икарди. Команда из Серии А не сможет подписать Мауро, это даже не обсуждается. Кроме того, в ближайшее время мы обсудим продление соглашения" - приводит слова Аузилио Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в "Ювентус". | http://soccernews.ru