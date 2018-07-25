В "Интере" сделали заявление о будущем Икарди

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти заявил, что аргентинский нападающий Мауро Икарди не покинет клуб.

"Икарди остается в "Интере", он счастлив в клубе. Как только трансферное окно закроется, мы подпишем с ним новый контракт. Он является капитаном уже два года и полностью соответствует своей должности", - приводит слова Дзанетти Fox Sports Argentina.

Стоит отметить, что в контракте аргентинца есть пункт о фиксированной сумме отступных в размере 110 миллионов евро, но он действует только для иностранных клубов в первые две недели июля. Таким образом, в этом году опция уже не действует.

В прошлом сезоне 25-летний Икарди провел за "Интер" 36 матчей и забил 29 голов.

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