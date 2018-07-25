В "Интере" сделали заявление о будущем Икарди

Теги интер миланмауро икарди

В "Интере" сделали заявление о будущем Икарди

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти заявил, что аргентинский нападающий Мауро Икарди не покинет клуб.

"Икарди остается в "Интере", он счастлив в клубе. Как только трансферное окно закроется, мы подпишем с ним новый контракт. Он является капитаном уже два года и полностью соответствует своей должности", - приводит слова Дзанетти Fox Sports Argentina.

Стоит отметить, что в контракте аргентинца есть пункт о фиксированной сумме отступных в размере 110 миллионов евро, но он действует только для иностранных клубов в первые две недели июля. Таким образом, в этом году опция уже не действует.

В прошлом сезоне 25-летний Икарди провел за "Интер" 36 матчей и забил 29 голов.

Не пропустите: "Ювентус" предложил финалиста ЧМ-2018 и 90 миллионов евро за Милинковича-Савича. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок

Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов