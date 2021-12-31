В "Интере" три случая коронавируса

Теги коронавирусинтер миланэдин джеко

В "Интере" три случая коронавирусаФото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

В стане миланского "Интера" зафиксировано три случая положительных теста на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что ковидом заразились нападающий Эдин Джеко, голкипер Алекс Кордац и форвард Мартин Сатриано. Эти игроки уже находятся на самоизоляции.

Таким образом, эти футболисты не примут участия в следующем матче "Интер", который состоится 6 января. "Нерадзурии" сыграют против "Болоньи".

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