В "Интере" возникли разногласия по поводу нового тренера

Теги интер миланжозе моуриньюантонио конте

В "Интере" возникли разногласия по поводу нового тренера

Миланский "Интер" хочет сменить главного тренера по окончании текущего сезона, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, "нерадзурри" рассматривают две кандидатуры - Жозе Моуринью и Антонио Конте.

Португальца хочет пригласить президент клуба Стивен Чжан, а итальянца - генеральный директор Беппе Маротта.

Стоит отметить, что оба специалиста сейчас являются безработными.

56-летний Моуринью уже возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год и выигрывал с командой 5 трофеев, в том числе Лигу Чемпионов.

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