В "Интере" возникли разногласия по поводу нового тренера
Миланский "Интер" хочет сменить главного тренера по окончании текущего сезона, сообщает Le 10 Sport.
По информации источника, "нерадзурри" рассматривают две кандидатуры - Жозе Моуринью и Антонио Конте.
Португальца хочет пригласить президент клуба Стивен Чжан, а итальянца - генеральный директор Беппе Маротта.
Стоит отметить, что оба специалиста сейчас являются безработными.
56-летний Моуринью уже возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год и выигрывал с командой 5 трофеев, в том числе Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Дженоа
|31
|34
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11