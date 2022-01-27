В "Интернасьонале" исключили уход Юри Алберто зимой

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Вице-президент бразильского "Интернасьонала" Эмилио Папалео Зин высказался о возможном переходе форварда Юри Алберто в петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно.

Правда ли, что Юри Алберто может перейти в "Зенит" сейчас, а не летом?

"Как уже сообщалось, Юри покинет "Интернасьонал" только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано", - отметил Зин в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Ранее президент "Интернасьонала" Алессандро Барселлос сказал, что соглашение о летнем переходе Алберто в "Зенит" уже согласовано. Игрок должен пройти медицинское обследование для российского клуба, после чего вернуться до июня в расположение бразильского клуба.

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