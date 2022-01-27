В "Интернасьонале" исключили уход Юри Алберто зимой
Фото: инстаграм Алберто\Автор неизвестен
Вице-президент бразильского "Интернасьонала" Эмилио Папалео Зин высказался о возможном переходе форварда Юри Алберто в петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно.
Правда ли, что Юри Алберто может перейти в "Зенит" сейчас, а не летом?
"Как уже сообщалось, Юри покинет "Интернасьонал" только в середине года. Вы слышали заявление президента клуба? В нем все было сказано", - отметил Зин в разговоре со "Спорт-Экспресс".
Ранее президент "Интернасьонала" Алессандро Барселлос сказал, что соглашение о летнем переходе Алберто в "Зенит" уже согласовано. Игрок должен пройти медицинское обследование для российского клуба, после чего вернуться до июня в расположение бразильского клуба.
Также не пропустите: "Зенит" подписал долгосрочный контракт с Адамовым. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче Черчесова на посту главного тренера
-
Источник: трансфер Влаховича в "Ювентус" закрыт
-
"Реал Мадрид" договорился об исторической сделке по использованию "Сантьяго Бернабеу"
-
"Аталанта" теряет Миранчука
-
Жена Карпина оценила вероятность возвращения тренера в "Спартак"
Лента новостей
-
Азмун: "Буду умирать за "Зенит"
-
Спортивный директор "Севильи" рассказал о предложении "Ньюкасла" по Диего Карлосу
-
Официально: Робин Госенс - футболист "Интера"
-
"Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса
-
"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче Черчесова на посту главного тренера
-
В "Интернасьонале" исключили уход Юри Алберто зимой
-
Источник: трансфер Влаховича в "Ювентус" закрыт
-
Кулушевски был предложен "Милану"
-
Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с Польшей в стыках к ЧМ-2022
-
"Валенсия" подпишет Илайша Мориба
-
Стали известны 14 команд, которые гарантированно сыграют на ЧМ-2022
-
Холанд рассказал, за какими нападающими следил, чтобы улучшиться как футболист
-
"Реал Мадрид" договорился об исторической сделке по использованию "Сантьяго Бернабеу"
-
Дембеле решил уйти из "Барселоны" уже в январе
-
Эрнесто Вальверде высказался о своей работе в "Барселоне"
-
Источник: Шевченко не будет в сборной Польши
-
"Аталанта" теряет Миранчука
-
Украинский футболист Кополовец рассказал, как избил польского одноклубника в Германии
-
"Зенит" подписал долгосрочный контракт с Адамовым
-
Азмун удалился из командного чата "Зенита"