В Интернет попало интимное видео с футболистом "Арсенала"

В сеть слили видео, на котором видно, как защитник лондонского "Арсенала" Вильям Салиба снимает мастурбирующего партнера по юношеской сборной Франции.

8 февраля француз, который сейчас выступает на правах аренды за "Ниццу" рассказал в интервью рассказал, что главный тренер "канониров" Микель Артета не доверял ему в "Арсенале". Буквально через несколько часов после этого в сети появилось видео, на котором Салиба снимает товарища по сборной, занимающегося самоудовлетворением.



19-летний защитник пришел в лондонский клуб в 2019 году за 30 миллионов евро. После возвращения из аренды в "Сент-Этьене" Салиба вернулся в Лондон, но Артета не включил его в заявку на Лигу Европы. В январе футболист перешел в "Ниццу" на правах аренды.



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