В интернет "слили" расписание первого тура АПЛ сезона 2019/20

Стало известно расписание первого тура английской Премьер-лиги сезона 2019/20.

Новый розыгрыш АПЛ стартует 10 августа. В этот день пройдут 7 матчей, ещё 2 игры состоятся 11-го и одна - 12-го.

Стоит отметить, что официальная презентация календаря чемпионата Англии состоится завтра, 13 июня.

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