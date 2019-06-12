В интернет "слили" расписание первого тура АПЛ сезона 2019/20

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В интернет "слили" расписание первого тура АПЛ сезона 2019/20

Стало известно расписание первого тура английской Премьер-лиги сезона 2019/20.

Новый розыгрыш АПЛ стартует 10 августа. В этот день пройдут 7 матчей, ещё 2 игры состоятся 11-го и одна - 12-го.

Стоит отметить, что официальная презентация календаря чемпионата Англии состоится завтра, 13 июня.

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2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
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19 Фулхэм Фулхэм 38 26
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