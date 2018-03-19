В интернете появилась фотография формы сборной Бразилии на ЧМ-2018

В интернете появилась фотография формы, в которой сборная Бразилии будет играть на Чемпионате Мира 2018 года.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 Бразилия сыграет с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

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