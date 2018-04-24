В интернете появилось фото формы "Арсенала" на сезон 2018/2019

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В интернете появилось фото формы "Арсенала" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото игровой формы лондонского "Арсенала" на сезон 2018/2019.

Если домашний комплект экипировки "канониров" выполнен в традиционном красном цвете, то гостевой получил новый оттенок:

Напомним, "Арсенал" определился с трансферным бюджетом на лето. | soccernews.ru

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