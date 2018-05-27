В интернете собирают подписи за наказание Серхио Рамоса

7 Теги серхио рамосреал мадридливерпульмохамед салах

В интернете собирают подписи за наказание Серхио Рамоса

В интернете собирают подписи за наказание капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

На портале Change.org была создана петиция с требованием к ФИФА и УЕФА наказать защитника "сливочных" за якобы намеренное нанесение травмы вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

На данный момент петицию подписали почти 210 тысяч человек. 

Не пропустите: Близкий друг Салаха сообщил, когда игрок вернётся в строй. | http://soccernews.ru

комментарии
Талгат

Я его никогда неуважал за его выходки.он ни мужик...

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Эрик

Надо наказать дисквалификацией от чемпионата мира. И по две дисквалификации от эль-классико и финалов еврокубков.

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Кент

Рамос - мразь, это не новость

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Руслан

Самый подлый игрок реала, конченная гнида, слов нет, из под тишка его стиль, позор реала и зидана

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Руслан

Самый подлый игрок реала, конченная гнида, слов нет, из под тишка его стиль, позор реала и зидана

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Зенден

смешно, что толку от этих собераний, сломать этой овце ноги и выставить возле паперти, может кто пару центов и подкинет.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

ты еб;нутый?

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