В интернете собирают подписи за наказание Серхио Рамоса

В интернете собирают подписи за наказание капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

На портале Change.org была создана петиция с требованием к ФИФА и УЕФА наказать защитника "сливочных" за якобы намеренное нанесение травмы вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

На данный момент петицию подписали почти 210 тысяч человек.

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