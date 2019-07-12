В интернете выложили фото новой гостевой формы "Атлетико"

Теги атлетико мадрид

В интернете выложили фото новой гостевой формы "Атлетико"

В сети выложили фото новой гостевой формы "Атлетико".

Новый комплект "матрасников" будет черного цвета, а эмблема клуба и логотип спонсора имеет красный оттенок. Отметим, что форма создана фирмой Nike.

В минувшем сезоне "Атлетико" финишировал в чемпионате на втором месте, которое гарантирует участие в групповом раунде Лиги Чемпионов.

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