В интернете выложили фото новой гостевой формы "Атлетико"

В сети выложили фото новой гостевой формы "Атлетико".

Новый комплект "матрасников" будет черного цвета, а эмблема клуба и логотип спонсора имеет красный оттенок. Отметим, что форма создана фирмой Nike.

В минувшем сезоне "Атлетико" финишировал в чемпионате на втором месте, которое гарантирует участие в групповом раунде Лиги Чемпионов.

Читайте также: "Атлетико" объявил о переходе сербского нападающего. | http://soccernews.ru