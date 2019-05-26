В Иордании голкипер привез гол в свои ворота, выполнив удар в стиле ван Перси

В первом полуфинальном матче Кубка Иордании "Аль-Вехдат" на своем поле проиграл "Аль-Рамту" со счетом 1:3.

Одним из главных виновников поражения стал голкипер команды Абдалла Аль-Фахури. На 14-й минуте 19-летний вратарь выбежал за пределы штрафной и пытался сыграть головой в падении в стиле экс-форварда сборной Нидерландов Робина ван Перси. Однако в его случае мяч скользнул по затылку и полетел в сторону ворот. В итоге игрок "Аль-Рамта" спокойно переправил мяч в пустые ворота.

Ответный матч клубы проведут 27 мая.

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