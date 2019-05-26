В Иордании голкипер привез гол в свои ворота, выполнив удар в стиле ван Перси
В первом полуфинальном матче Кубка Иордании "Аль-Вехдат" на своем поле проиграл "Аль-Рамту" со счетом 1:3.
Одним из главных виновников поражения стал голкипер команды Абдалла Аль-Фахури. На 14-й минуте 19-летний вратарь выбежал за пределы штрафной и пытался сыграть головой в падении в стиле экс-форварда сборной Нидерландов Робина ван Перси. Однако в его случае мяч скользнул по затылку и полетел в сторону ворот. В итоге игрок "Аль-Рамта" спокойно переправил мяч в пустые ворота.
Ответный матч клубы проведут 27 мая.
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|О
|1
|Аль-Файсали
|5
|11
|2
|Sahab
|5
|9
|3
|Аль-Джазира
|5
|8
|4
|Аль-Бакаа
|5
|5
|5
|Al Sareeh
|5
|4
|6
|Аль-Хуссейн
|5
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Шабаб Аль-Ордон
|5
|10
|2
|Аль-Веехдат
|5
|9
|3
|Рамтха СК
|5
|9
|4
|Аль-Ахли
|5
|6
|5
|Mansheyat
|5
|2
|6
|Тхат Рас
|5
|2