В Иране скрыли грудь волчицы на логотипе "Ромы" по соображениям цензуры

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В Иране скрыли грудь волчицы на логотипе "Ромы" по соображениям цензуры
Иранский телеканал частично скрыл эмблему "Ромы" в время трансляции матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" (1:4), сообщает ВВС.

Иранцы спрятали грудь символы римлян волчицы, которая согласно легенде воспитала основателей Рима – Ромула и Рема.

Такое решение приняло руководство иранского канала руководствуясь соображениям цензуры.

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