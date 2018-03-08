В Испании без шансов: "Атлетико" громит "Локомотив"

Одним из самых интересных противостояний 1/8 финала Лиги Европы обещало стать соперничество мадридского "Атлетико" и московского "Локомотива". Правда, таковым оно являлось, по большей части, для российских болельщиков – в Европе "железнодорожников" считали достаточно проходным соперником для испанцев. Фаворит первого матча был очевиден – нападение в лице Диего Косты и Антуана Гризманна обещало серьезно потрепать защиту подопечных Семина.

"Атлетико" ожидаемо пошел вперед с первых минут матча, вынудив "железнодорожников" действовать лишь вблизи своих владений. Однако гости были готовы к такому развитию событий – их оборона практически не давала сбоев. Мадридцы пытались увеличить обороты, но свежие футболисты "Локомотива" не допускали ошибок при обороне собственных ворот.

Ближе к середине тайма, когда игра вроде бы даже успокоилась, Сауль подхватил мяч в центре поля, продвинулся к штрафной и, метров с 30-ти, неожиданно пальнул в правую девятку ворот Гильерме – 1:0. Поувереннее заиграли "матрасники" после забитого мяча, и мог Гризманн удваивать преимущество своей команды, после ошибки Гильерме на выходе, но не попал француз с острого угла в створ ворот.

Концовка тайма также прошла под диктовку "Атлетико", который очень старался увеличить преимущество в счете, в то время как "железнодорожники" лишь изредка убегали к чужим воротам. Первая половина так и завершилась – минимальной победой "матрасников".

В дебюте второго тайма хозяева забили второй мяч: перехватили мадридцы мяч в центре поля, последовал заброс в штрафную, где оставшийся в полном одиночестве Гризманн не смог переиграть Гильерме, но на добивание Диего Коста отправил снаряд в сетку – 2:0.

"Атлетико" продолжал доминировать, в то время как "Локо" играл практически на отбой. В одном из эпизодов мяч угодил в руку Чорлуке, после удара Косты, но арбитр, к счастью, пенальти не поставил. Испанцы не давали гостям шансов даже перейти на чужую половину поля, не говоря уже об опасных атаках на ворота "матрасников". Хозяева, в свою очередь, неутомимо шли в наступление, будто именно они уступали в счете.

Ближе к концовке поединка обе команды заметно подустали, и уже "Локомотив" пытался не то чтобы атаковать, а лишь подержать мяч на чужой половине. Но на последней минуте основного времени "матрасники" воспользовались очередной ошибкой гостей в обороне, Хуанфран убежал по правому флангу и прострели в центр, где Коке установил окончательный счет в матче - 3:0. Уверенная победа мадридского "Атлетико" практически не оставляет "Локомотиву" шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы.

"Атлетико" – "Локомотив" – 3:0

Голы: Сауль, 22 – 1:0, Диего Коста, 47 – 2:0, Коке, 90 - 3:0

"Атлетико": Вернер, Хуанфран, Хименес, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Парти, Сауль, Коке, Корреа (Торрес, 74), Гризманн (Витоло, 67), Диего Коста (Гамейро, 74).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Лысов, 54), Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Денисов, Пейчинович, Миранчук Антон (Коломейцев, 72), Фернандеш, Миранчук Алексей, Эдер.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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