В Испании ближайшие матчи могут начаться с минуты молчания - с таким предложением выступила Королевская испанская футбольная федерация.

Таким образом предлагается почтить память полицейского, умершего от сердечного приступа в ходе столкновений перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком".

Также федерация выступила с публичным осуждением произошедших инцидентов.

Не пропустите: Мэр Бильбао агрессивно обратился к российским болельщикам. | http://soccernews.ru