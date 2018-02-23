В Испании ближайшие матчи могут начаться с минуты молчания

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В Испании ближайшие матчи могут начаться с минуты молчания

В Испании ближайшие матчи могут начаться с минуты молчания - с таким предложением выступила Королевская испанская футбольная федерация.

Таким образом предлагается почтить память полицейского, умершего от сердечного приступа в ходе столкновений перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком".

Также федерация выступила с публичным осуждением произошедших инцидентов.

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