В Испании будет разыгран самый странный кубок этого лета

Сегодня в Испании будет разыгран самый странный трофей этого лета.

Клубы Примеры "Леганес" и "Райо Вальекано" сразятся за "Кубок огурца".

Пользователи в соцсетях с иронией отмечают, что этому турниру, учитывая внешний вид наград, можно придумать и альтернативное название.

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