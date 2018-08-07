В Испании будет разыгран самый странный кубок этого лета

1 Теги леганесрайо вальекано

В Испании будет разыгран самый странный кубок этого лета

Сегодня в Испании будет разыгран самый странный трофей этого лета.

Клубы Примеры "Леганес" и "Райо Вальекано" сразятся за "Кубок огурца".

Пользователи в соцсетях с иронией отмечают, что этому турниру, учитывая внешний вид наград, можно придумать и альтернативное название.  

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