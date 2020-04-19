В Испании договорились доиграть сезон в Ла Лиге

В Испании принято решение о доигровке национального чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии китайского коронавируса, сообщает Marca.

По сведениям издания, совещание, на котором присутствовали президент Высшего спортивного совета Ирен Лосано, глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес и руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас, длилось более восьми часов. В итоге, переговоры привели к успеху.

После 27 туров лидером чемпионата Испании является "Барселона", которая набрала 58 очков. Второе место занимает мадридский "Реал" (56). За попадание в Лигу Чемпионов борются "Севилья" (47), "Реал Сосьедад" (46), "Хетафе" (46) и "Атлетико" (42). В зоне вылета находятся "Мальрока" (25), "Леганес" (23) и "Эспаньол" (20).

Не пропустите: Экс-президент "Барселоны": "Уверен, Месси хочет, чтобы Неймар вернулся в "Барселону". | http://soccernews.ru