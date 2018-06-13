В Испании еще не определились с новым наставником

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес так и не назвал нового тренера сборной.

"Мы пока еще ничего не знаем. Единственное, что я могу сказать: мы стараемся делать минимум резких движений. Как только что-то прояснится, дадим вам знать" - приводит слова Рубиалеса Marca.

Напомним, что Испания в преддверии ЧМ-2018 уволила Хулена Лопетеги, из-за того, что он подписал контракт с "Реалом". | http://soccernews.ru