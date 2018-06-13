В Испании еще не определились с новым наставником

1 Теги испанияхулен лопетеги

В Испании еще не определились с новым наставником

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес так и не назвал нового тренера сборной.

"Мы пока еще ничего не знаем. Единственное, что я могу сказать: мы стараемся делать минимум резких движений. Как только что-то прояснится, дадим вам знать" - приводит слова Рубиалеса Marca.

Напомним, что Испания в преддверии ЧМ-2018 уволила Хулена Лопетеги, из-за того, что он подписал контракт с "Реалом". | http://soccernews.ru

Комментарии
РМ

капец "минимум резких движений" - увольнение Лопетеги это как назвать? И Перец и Рубиалес два идиота.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов