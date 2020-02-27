В Испании хотят отменить правило, благодаря которому "Барселона" купила Брейтуэйта вне траснферного окна

Правило, согласно которому испанские клубы могут получить право купить игрока вне трансферного окна в случае серьезной травмы одного из своих футболистов, собираются отменить.

Как сообщает Marca, таково требование ФИФА. Международная федерация футбола настаивала на этом с 2016 года.

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес сообщил, что его ведомство не против отмены правила, поскольку оно несправедливо.

Напомним, что этой зимой "Барса" купила у "Леганеса" за 18 миллионов евро нападающего Мартина Брейтуэйта, а вот "пепинерос" подписать новичка не разрешили.

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