В Испании могут отменить матчи из-за коронавируса

Федерация футбола Испании планирует прервать турниры в Примере и Сегунде из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, в ближайшее время руководители федерации, Примеры и ассоциации игроков проведут переговоры и обсудят остановку первенства.

На данный момент число заразившихся в Испании превысило две тысячи человек.

Ранее сообщалось, что еврокубоковые матчи в Испании пройдут без зрителей.

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