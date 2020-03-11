В Испании могут отменить матчи из-за коронавируса
Федерация футбола Испании планирует прервать турниры в Примере и Сегунде из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Cadena SER.
По сведениям издания, в ближайшее время руководители федерации, Примеры и ассоциации игроков проведут переговоры и обсудят остановку первенства.
На данный момент число заразившихся в Испании превысило две тысячи человек.
Ранее сообщалось, что еврокубоковые матчи в Испании пройдут без зрителей.
Не пропустите: Официально: матчи Серии А остановлены из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" рассматривает два варианта на случай увольнения Зидана
-
В Лиге Чемпионов больше не осталось российских игроков
-
"Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира
-
"Аталанта" вырвала победу у "Валенсии" в Лиге Чемпионов. Иличич сделал покер
-
Варди не исключает возвращения в сборную Англии
Лента новостей
-
Промес, ван Дейк и де Йонги вызваны в сборную Нидерландов на матчи с США и Испанией
-
УЕФА отменил матчи Лиги Европы с участием испанских и итальянских клубов
-
В Испании могут отменить матчи из-за коронавируса
-
Тедеско высказался о возможных летних трансферах "Спартака"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Краснодаром"
-
Терри вынужден продать свой особняк из-за жены
-
"Бавария" хочет вернуть Крооса
-
УЕФА показал, как футболисты "Аталанты" отпраздновали выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
Луиc Адриано повторил достижение Неймара
-
1
"Барселона" просит перенести матч Лиги Чемпионов с "Наполи"
-
Пирло может вернуться в "Ювентус"
-
Финал Кубка лиги ПСЖ - "Лион" перенесен из-за коронавируса
-
Бывший игрок "Спартака" Ананидзе получил очередную тяжелую травму
-
"Манчестер Сити" нацелился на 20-летнего защитника "Интера"
-
ПСВ объявил о назначении нового главного тренера
-
"Реал" может купить Кейна при одном условии
-
В Киеве отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса. Матчи чемпионата могут пройти без зрителей
-
"Рома" не может отправиться в Испанию на матч Лиги Европы с "Севильей"
-
Бывший футболист сборной Бразилии Марселиньо завершит карьеру в 44 года
-
"Вулверхэмптон" готов заплатить огромную сумму за хавбека "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14