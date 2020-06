В Испании нашли очередного "нового Месси" - совпадает даже историческая родина! Кто он и что представляет из себя сейчас?

"Новый Месси" или "Мексиканский Месси"... Одаренный тинейджер рвется к испанской элите с прозвищем, которое обладает магическими свойствами. Лука Ромеро, как магнит, притягивает к себе внимание прессы и болельщиков. Ему всего 15, он еще не провел ни одной минуты на взрослом уровне, но о нем уже говорят не меньше, чем о настоящем Месси. Те, кто видел его матчи за молодежные команды "Мальорки", рассказывают о незаурядном таланте с лицом молодого Лео – таким же голодным к игре, неуступчивым, наделенным роскошной левой. Самый большой клад "Мальорки" за последнюю декаду полетел с первой командой на матч против "Вильярреала". Если бы Ромеро получил шанс сыграть (просидел весь матч на скамейке), то автоматически оформил бы рекорд Примеры как самый молодой футболист первенства за всю историю (15 лет и 221 день). Мексиканец превзошел бы "вечное" достижение ныне покойного защитника "Сельты" Сансона в сезоне 1939/40, который дебютировал в возрасте 15 лет и 255 дней. Интересно, что Месси не входит даже в топ-5 рейтинга. Многолетний лидер "Барселоны" и 6-кратный обладатель "Золотого мяча" впервые сыграл в чемпионате Испании, когда ему было 17.



Поскольку Ромеро еще не исполнилось 16 и он не может подписать профессиональный контракт, Мальорка выпросила у Ла Лиги специальное разрешение, чтобы включить юного плеймейкера или как говорят аргентинцы "энганче" в заявку. Лука начал тренироваться с основным составом 1 июня, но главный тренер Висенте Морено решил не вызывать его на поединок с "Барселоной" (0:4) из-за проблем с бумагами. Выход вундеркинда угрожал "красно-черным" техническим поражением. Сейчас – все законно. 36 лет Ла Лига не видела, чтобы такой юный игрок дебютировал до 16-ти лет. Последним был Оскар Рамон Пеллисер, который надевал футболку "Сарагосы" в 15 лет и 289 дней. Лука родился в мексиканском Дуранго, пока его отец, экс-хавбек аргентинских "Кильмеса" и "Атлетико де Рафаэла", выступал за местный "Алакранес". В 10 он присоединился к академии "Мальорки" по рекомендации Орацио Гаджиоли – того же агента, который занимался переездом Месси в Испанию. К слову, Ромеро-старший завершал карьеру в любительском коллективе на Балеарах, "Сон Вери где Лючмайор", постоянно находясь рядом с сыном. Малый перепрыгнул несколько категорий – зажигал на турнирах U-18 и U-19.



Получив мексиканское и испанское гражданство, Лука идентифицирует себя с Аргентиной – исторической родиной своего отца. Ромеро подтвердил свой выбор в конце 2019-го, когда защищал цвета "альбиселесте" на Копа Америка U-15 в Парагвае. Федерация футбола Испании неоднократно выходила на отца футболиста, чтобы переманить его в ряды "Красной Фурии", но переговоры провалились. Мальчишка оказался принципиальным. "Все мои родственники – аргентинцы. Я мечтаю представлять нашу сборную на международной арене", – признавался Лука в интервью официальному сайту AFA. Даниэль Пендин, экс-игрок "Ньюэлла" и "Сентраль Кордова", а ныне первый ассистент руководителя "Мальорки", описывает Морено пятью словами: "Левша, быстрый, сообразительный, выносливый, конкурентоспособный... Такой себе прототип аргентинской десятки". К слову, представители Балеарского клуба всячески стараются избегать сравнений с Месси, мол это только мешает многим похожим талантам нормально развиваться из-за излишнего интереса СМИ. "Сколько было раньше так называемых наследников Лео, которые в конечном итоге перегорели и пропали без вести?", – говорит тренер, хотя и признает, что Ромеро владеет "чем-то особенным".



"С Лукой нужно сохранять спокойствие. Он многому научился, но люди должны понимать, что ему только 15. Мы пристально следили за ним с 12 лет, хотели, чтобы все происходило естественно, без форсирования событий. Нам нужно быть осторожными с физическими нагрузками, ведь его тело продолжает формироваться ", – добавляет Пендин, которого называют "футбольным отцом" "Мексиканского Месси". Зато биологический отец игрока обещает правильное воспитание: "Я сделаю все, чтобы ноги моего сына оставались на земле".

The chase is on for u15 Luka Romero



Manchester United

Barcelona

Juventus



All trying to sign him! Wonderful prospect. #mufc #fcb #juv pic.twitter.com/Qal27prgGc