В Испании назвали даты матчей между "Барселоной" и "Реалом"

Теги барселонареал мадрид

В Испании назвали даты матчей между "Барселоной" и "Реалом"

Стал известен календарь матчей чемпионата Испании в сезоне-2020/2021.

В первом туре, который будет сыгран 13 сентября, "Реал" дома встретится с "Хетафе", а "Барселона" на своем поле примет "Эльче". Впрочем, из-за позднего завершения предыдущего сезона "Реал" начнет сезон со 2-го тура, а "Барселона", "Севилья" и "Атлетико" - с 3-го.

Матчи между "Барселоной" и "Реалом" состоятся в 7-м и 30-м туре. Матч в Барселоне запланирован на 25 октября 2020 года, а поединок в Мадриде должен пройти 11 апреля 2021 года.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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