В Испании назвали даты матчей между "Барселоной" и "Реалом"

Стал известен календарь матчей чемпионата Испании в сезоне-2020/2021.

В первом туре, который будет сыгран 13 сентября, "Реал" дома встретится с "Хетафе", а "Барселона" на своем поле примет "Эльче". Впрочем, из-за позднего завершения предыдущего сезона "Реал" начнет сезон со 2-го тура, а "Барселона", "Севилья" и "Атлетико" - с 3-го.

Матчи между "Барселоной" и "Реалом" состоятся в 7-м и 30-м туре. Матч в Барселоне запланирован на 25 октября 2020 года, а поединок в Мадриде должен пройти 11 апреля 2021 года.

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